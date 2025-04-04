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Царьград

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Эксперт Бондарь: шашлыки во дворе могут привести к уголовному делу

Эксперт Бондарь: шашлыки во дворе могут привести к уголовному делу

Готовить шашлык во дворах жилых домов нельзя, штрафы за нарушение доходят до 15 тысяч рублей. В случае пожара и тяжких последствий может грозить уголовная ответственность.

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
В Битцевском лесопарке 13-ть полян. Шашлычники предлагали возвести на КАЖДОЙ поляне &quot;входные группы&quot; из 5-ти зданий, включающих здания кафе и мангал посередине. Народ этого не допустил!
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15 час.
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