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Рост цен на топливо в США бьет по репутации Байдена перед выборами на фоне запрета экспорта из России

Рост цен на топливо в США бьет по репутации Байдена перед выборами на фоне запрета экспорта из России Наталья МарковаЦены на нефть приближались к трехзначным значениям на фоне крупных сокращений добычи в России и Саудовской Аравии.

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