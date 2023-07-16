Аргументы недели

98 707 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Катерина
    Мужик - идиот...  Однако  и  бездомных  собак  быть  не должно................https://www.youtube.com/watch?v=R6twAsa...В Хабаровске буду...
  • ИгорьОвчаренко
    Это конечно очень интересно, но было бы  интересней  если бы  этими вопросами занимались хохлы,а наши серьёзно бомбил...TG-канал Readovka...
  • Виктор Михеев
    Мир наконец узнал о личности Джека Потрошителя. Им оказались...Петров и Боширов !!! :)))Раскрытая вероятн...

Раскрытая вероятная личность Джека-потрошителя

Раскрытая вероятная личность Джека-потрошителя

Мир все ближе к разгадке тайны одного из самых жутких маньяков в истории. Речь идет о Джеке Потрошителе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Семья  Виндзоров, королевская. а имя  - мрачная  тайна.
Ответить
7 час.
Лаврентий Палыч Берия
Из Лондонской синагоги родом. Про еврея уже давно писали, но там есть момент, что этот кандидат на момент преступления имел алиби.
Ответить
4 час.
Виктор Михеев
Мир наконец узнал о личности Джека Потрошителя. Им оказались...Петров и Боширов !!! :)))
Ответить
18 мин.

Картина дня

наверх