Мир все ближе к разгадке тайны одного из самых жутких маньяков в истории. Речь идет о Джеке Потрошителе.
Раскрытая вероятная личность Джека-потрошителя
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Владимир Алтайцев
Семья Виндзоров, королевская. а имя - мрачная тайна.
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7 час.
Лаврентий Палыч Берия
Из Лондонской синагоги родом. Про еврея уже давно писали, но там есть момент, что этот кандидат на момент преступления имел алиби.
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4 час.
Виктор Михеев
Мир наконец узнал о личности Джека Потрошителя. Им оказались...Петров и Боширов !!! :)))
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18 мин.
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