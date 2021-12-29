Памятник национальному герою Украины поставили под круглосуточную охрану

Власти украинского Тернополя организуют круглосуточную охрану памятника "национальному герою" страны Степану Бандере, на который только в декабре дважды "покушались" благодарные потомки: один раз яйцами закидали, другой — красной краской облили.
Власти украинского Тернополя организуют круглосуточную охрану памятника "национальному герою" страны Степану Бандере, на который только в декабре дважды "покушались" благодарные потомки: один раз яйцами закидали, другой — красной краской облили.
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