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Памятник национальному герою Украины поставили под круглосуточную охрану

Памятник национальному герою Украины поставили под круглосуточную охрану

Власти украинского Тернополя организуют круглосуточную охрану памятника "национальному герою" страны Степану Бандере, на который только в декабре дважды "покушались" благодарные потомки: один раз яйцами закидали, другой — красной краской облили.

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