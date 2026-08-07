Canaan одобрила байбэк акций на $30 млн за счёт продажи части криптовалютного резерва

Компания Canaan Inc., один из крупнейших мировых производителей ASIC-чипов для майнинга биткоина, предоставила менеджменту право финансировать выкуп собственных акций за счёт продажи части цифровых активов на балансе.
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