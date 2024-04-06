Винер призвала провести совет, который примет решение о неучастии в ОИ-2024 © РИА Новости / Виталий Белоусов Перейти в медиабанк Ирина Винер.
Винер: нужно создать совет, который примет решение по неучастию России в ОИ-2024
Комментарии
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Владимир Шалимов
Не только. А чтобы этих, предавших Русь 3,14-дарасов и bljaдей вообще назад не пустить в страну. Пусть скоты там и остаются в вонючем Парыже.Нам это отребье не нужно.
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4 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Надо взять и арестовать этот МОК. и назначить своих членов комитета . Думаю за голосованием дело не станет . А что скажет начальник транспортного цеха . Или опять на самотёк . Пора начинать работать . Указ -то не трудно издать и подпись поставить
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3 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Ну знаете , президентов под вооружённой охраной крали , а про Януковича забыли , совсем недавно
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2 час.
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