Винер: нужно создать совет, который примет решение по неучастию России в ОИ-2024

Владимир Шалимов Не только. А чтобы этих, предавших Русь 3,14-дарасов и bljaдей вообще назад не пустить в страну. Пусть скоты там и остаются в вонючем Парыже.Нам это отребье не нужно.

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ Надо взять и арестовать этот МОК. и назначить своих членов комитета . Думаю за голосованием дело не станет . А что скажет начальник транспортного цеха . Или опять на самотёк . Пора начинать работать . Указ -то не трудно издать и подпись поставить