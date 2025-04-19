Простой ГАИшник из Москвы – 5 квартир в Дубае и конфискация на 180 миллионов рублей

Виктор Гайдуков

Воруют там, где власть это разрешает где это косвенно позволено на законодательном уровне. Чиновники и депутаты отменили закон обязывающий их публично отчитываться о доходах. Нет закона об обязательном подтверждении источника получения доходов при покупке или постройке недвижимости, при покупке дорогого автомобиля и так далее. Вот и всё, гуляй Вася, однова живем... Тем более, что работать никто не обязан, тунеядства, как понятия, не существует. Россия это вам не Беларусь и тем более не СССР.