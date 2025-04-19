Кому на Руси жить хорошо? Ответ найден. Судите сами: 5 квартир в Дубае, 29 объектов недвижимости в Москве и Подмосковье, денежные средства, хранившиеся в банковских ячейках на общую сумму 48 миллионов рублей, 60 тысяч долларов и 23 тысячи евро – то есть около 55 миллионов рублей наличными… И кто же этот Абрамович? Или Фридман? Или что там ещё за олигарха взяли в оборот наши правоохранители? Старший лейтенант ДПС – вы не поверите.
Простой ГАИшник из Москвы – 5 квартир в Дубае и конфискация на 180 миллионов рублей
Комментарии
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Tania Еременко
Похоже, ДэПэСников надо обыскивать в конце рабочего дня.
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9 час.
Регина Толстоброва
Кошмар, что творится,.воры нас съедят скоро, а старики бедствуют. стыдно за страну.В коррупции погрязли полногстью.
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9 час.
Виктор Гайдуков
Воруют там, где власть это разрешает где это косвенно позволено на законодательном уровне. Чиновники и депутаты отменили закон обязывающий их публично отчитываться о доходах. Нет закона об обязательном подтверждении источника получения доходов при покупке или постройке недвижимости, при покупке дорогого автомобиля и так далее. Вот и всё, гуляй Вася, однова живем... Тем более, что работать никто не обязан, тунеядства, как понятия, не существует. Россия это вам не Беларусь и тем более не СССР.
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3 час.
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