Запуск миссии Europa Clipper, запланированный на октябрь 2024 года, под угрозой срыва из-за обнаружения уязвимости транзисторов к радиации

Космический аппарат NASA Europa Clipper, предназначенный для изучения потенциальной обитаемости покрытого льдом океанического спутника Юпитера Европы, столкнулся с серьёзной проблемой всего за несколько месяцев до запланированного старта в октябре 2024 года.
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