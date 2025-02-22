Ермак предложил США закупать американский газ

Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина стремится к долгосрочным закупкам американского сжиженного природного газа (СПГ), поддерживая стремление США на мировое господство в энергетике.
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