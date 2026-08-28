Лилия Тафинцева раскрыла, что определяет готовность к школе

Лилия Тафинцева, директор ЛГПУ, заявила, что готовность ребёнка к школе определяется не умением читать и писать, а способностью принимать новые правила, следовать инструкциям и сосредотачиваться на заданиях в течение 15-20 минут.
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