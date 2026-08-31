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Академик Семенов Россиядә көзен аномаль явым-төшемнәр куркынычы турында кисәтте

Алдагы көздә Россия территориясендә циклоннар белән бәйле аномаль явым-төшемнәр булырга мөмкин. Бу хакта Россия Фәннәр академиясенең А.

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