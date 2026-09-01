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Кедми о Зеленском: Приглашение этой «еврейской отрыжки» в Москву унизительно для России

Кедми о Зеленском: Приглашение этой «еврейской отрыжки» в Москву унизительно для России

Постоянно заявляя о готовности к переговорам и приглашая диктатора Зеленского в Москву, российская сторона демонстрирует, что не совсем правильно оценивает ситуацию.

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