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Царьград

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Соболенко разгромила Яценко и вышла в третий круг US Open

Соболенко разгромила Яценко и вышла в третий круг US Open

Арина Соболенко победила Полину Яценко на US Open за 54 минуты, выйдя в третий круг. В матче Соболенко контролировала игру с самого начала, сделав шесть брейков.

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