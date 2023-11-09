В Госдуму внесли законопроект, дающий право охране ТЭК сбивать беспилотники

Члены рабочей группы по спецоперации внесли в Государственную думу России законопроект, который даёт право частной охране на объектах ТЭК сбивать беспилотные летательные аппараты, рассказал первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.
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