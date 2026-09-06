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Газета.ру

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Суд в Египте приговорил телеведущую к смертной казни за торговлю наркотиками

Суд в Египте приговорил телеведущую к смертной казни за торговлю наркотиками

В Египте суд приговорил к смертной казни телеведущую Сару Халифу и еще 11 фигурантов дела по обвинению в производстве и торговле наркотиками.

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