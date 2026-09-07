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Татар-информ

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Умерла звезда Московского драмтеатра им. Пушкина Нина Попова

Умерла звезда Московского драмтеатра им. Пушкина Нина Попова

В возрасте 81 года ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР, актриса труппы Московского драматического театра имени А.

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