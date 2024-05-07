Транспортное предприятие властей Сургута пожаловалось в прокуратуру на экс-подрядчика

Автотранспортное предприятие властей Сургута — СПОПАТ обратилось с жалобой в прокуратуру на экс-подрядчика — компанию «Центр», которая недавно лишилась контракта на обслуживание трех самых востребованных автобусных маршрутов в городе.
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