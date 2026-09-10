NYT: помощник Трампа случайно развернул надувной трап президентского самолета

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Надувной трап для экстренной эвакуации с президентского самолета Дональда Трампа был раскрыт по ошибке и задержал вылет американского лидера в Даллас (штат Техас).
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