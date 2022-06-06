Не оставили в беде амурчанок артиллеристы Восточного военного округа

Не оставили в беде амурчанок артиллеристы Восточного военного округа

Военнослужащие с помощью автомобиля Урал, его лебедки и троса отбуксировали автомобиль к асфальтированной дороге.

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