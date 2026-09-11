Временные дорожные знаки стали ловушкой для водителей

Владимир Гердо/ТАСС В России с новой силой вспыхнули споры вокруг временных дорожных знаков. Строгое соблюдение их приоритета над постоянными, в полном соответствии с правилами, некоторым владельцам в итоге стоило огромных штрафов, а у кого-то даже отобрали права.
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