Временные дорожные знаки стали ловушкой для водителей

Владимир Гердо/ТАСС В России с новой силой вспыхнули споры вокруг временных дорожных знаков. Строгое соблюдение их приоритета над постоянными, в полном соответствии с правилами, некоторым владельцам в итоге стоило огромных штрафов, а у кого-то даже отобрали права.