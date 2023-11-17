Мужчина открыл стрельбу из ружья в московском метро

Мужчина устроил стрельбу в вестибюле станции «Рязанский проспект» московского метро. Инцидент, как сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы, произошел утром в пятницу, 17 ноября, перед входом в западный вестибюль станции в результате конфликта двух пассажиров.
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