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ФедералПресс

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Пожилого мужчину-инвалида жестоко избили в Орске: дочь пострадавшего просит предать дело огласке

Пожилого мужчину-инвалида жестоко избили в Орске: дочь пострадавшего просит предать дело огласке

ОРСК, 14 сентября, ФедералПресс. Жительница Орска опубликовала видеообращение, в котором рассказала о жестоком избиении ее пожилого отца-инвалида.

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