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«Алиса AI» Яндекса взялась за ЕГЭ: нейросеть теперь учит школьников решать задачи самостоятельно

«Алиса AI» Яндекса взялась за ЕГЭ: нейросеть теперь учит школьников решать задачи самостоятельно

ИИ может объяснить ученику тему и помочь потренировать решение тестов В «Алисе AI» появился образовательный режим «Для учёбы», который помогает школьникам готовиться к ЕГЭ и разбирать задания по математике и английскому языку.

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