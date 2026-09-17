«Алиса AI» Яндекса взялась за ЕГЭ: нейросеть теперь учит школьников решать задачи самостоятельно

ИИ может объяснить ученику тему и помочь потренировать решение тестов В «Алисе AI» появился образовательный режим «Для учёбы», который помогает школьникам готовиться к ЕГЭ и разбирать задания по математике и английскому языку.
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