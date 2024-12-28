Два миллиона спящих агентов: И каждый готов взрывать и убивать. Раскрыта неприглядная правда о мигрантах

нам говорят, что для развития экономики стране нужны рабочие руки. Очень ложный тезис, но допустим. Но зачем с этими неквалифицированными рабочими руками мы ввозим к себе ИХ нравы, обычаи и традиции?!?!?! Зачем нам эти никабы/хиджабы, этнические (не наши!!!!!) объединения, семьи и прочее?!?!? Какое отношение баба в никабе с выводком детей имеет к строительству очередной высотки? По всему - только как покупательница одной из квартир в этом доме! Так стране именно ЭТО надо?

Алексей Васильев

Да не так уж нам эти рабочие руки нужны. Многие техпроцессы великолепно заменяются роботами. А нга стройках и в промышленности должны работать грамотные специалисты, а не типа тоже приматы, не способюные даже инструкцию по ТБ выучить. В медицине просто кошмар. поликлиническое звено такими Гюльчатаями забито, что хоть стой, хоть падай. И ладно бы профи (тех в основном и дома неплохо кормят), большинство - здравствуй, дерево! Нет, попадаются и нормальные, у меня, например, друг есть узбек - великолепнвый кардиохтрург, да и ребял самых разных национальностей знаю великолепных профи. Но! Это единицы и в основном "советского розлива". А практически все, кто помоложе - ходячая катастрофа. Ну и зачем нам такие "специалисты???