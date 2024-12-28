Медвежий угол
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Медвежий угол

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Два миллиона спящих агентов: И каждый готов взрывать и убивать. Раскрыта неприглядная правда о мигрантах

Два миллиона спящих агентов: И каждый готов взрывать и убивать. Раскрыта неприглядная правда о мигрантах

Царьград Коллаж Царьграда О так называемых спящих агентах иностранных спецслужб в России наши силовики говорят давно.

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Комментарии
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Михалыч
30 млн.
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1 час.
Одиссей
нам говорят, что для развития экономики стране нужны рабочие руки. Очень ложный тезис, но допустим.  Но зачем с этими неквалифицированными рабочими руками мы ввозим к себе ИХ нравы, обычаи и традиции?!?!?! Зачем нам эти никабы/хиджабы, этнические (не наши!!!!!) объединения, семьи и прочее?!?!?  Какое отношение баба в никабе с выводком детей имеет к строительству очередной высотки? По всему - только как покупательница одной из квартир в этом доме! Так стране именно ЭТО надо?
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1 час.
Алексей Васильев
Да не так уж нам эти рабочие руки нужны. Многие техпроцессы великолепно заменяются роботами. А нга стройках и в промышленности должны работать грамотные специалисты, а не типа тоже приматы, не способюные даже инструкцию по ТБ выучить. В медицине просто кошмар. поликлиническое звено такими Гюльчатаями забито, что хоть стой, хоть падай. И ладно бы профи (тех в основном и дома неплохо кормят), большинство - здравствуй, дерево! Нет, попадаются и нормальные, у меня, например, друг есть узбек - великолепнвый кардиохтрург, да и ребял самых разных национальностей знаю великолепных профи. Но! Это единицы и в основном &quot;советского розлива&quot;. А практически все, кто помоложе - ходячая катастрофа. Ну и зачем нам такие &quot;специалисты???
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3 мин.

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