Поиски туристов на сапборде во Владивостоке: спасатели задействовали катера

Во Владивостоке ведутся поиски мужчины, пропавшего во время морской прогулки на сапборде с подругой. Несмотря на нахождение сапборда и обнаружение тела женщины в районе поселка Тавричанка, спасатели и волонтеры продолжают поисковые работы.
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