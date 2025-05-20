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Царьград

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Поиски туристов на сапборде во Владивостоке: спасатели задействовали катера

Поиски туристов на сапборде во Владивостоке: спасатели задействовали катера

Во Владивостоке ведутся поиски мужчины, пропавшего во время морской прогулки на сапборде с подругой. Несмотря на нахождение сапборда и обнаружение тела женщины в районе поселка Тавричанка, спасатели и волонтеры продолжают поисковые работы.

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