Поиски туристов на сапборде во Владивостоке: спасатели задействовали катера

Во Владивостоке ведутся поиски мужчины, пропавшего во время морской прогулки на сапборде с подругой. Несмотря на нахождение сапборда и обнаружение тела женщины в районе поселка Тавричанка, спасатели и волонтеры продолжают поисковые работы.