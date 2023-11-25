Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Чем больше западной помощи сгорит на поле боя, тем успешнее пройдут продажи российской «оборонки»

Чем больше западной помощи сгорит на поле боя, тем успешнее пройдут продажи российской «оборонки»

Михаил Чаплыга: «Пробнички» кончились — и нового оружия Украине не видать Алексей Песков Фото: DPA/ Global Look Press О странной логике поставок западных вооружений на Украину можно рассуждать долго — это дадим, это не дадим, это дадим с ограничениями использования, а вот это дадим когда-нибудь потом.

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