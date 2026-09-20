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Расчёты САУ «Гвоздика» уничтожили позиции и боевиков ВСУ в Запорожской области

Расчёты САУ «Гвоздика» уничтожили позиции и боевиков ВСУ в Запорожской области

В ходе воздушной разведки операторы БПЛА группировки «Восток» обнаружили тяжёлый гексакоптер типа «Баба-яга», который осуществлял подвоз продовольствия к позициям ВСУ в одной из лесополос.

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