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Профессор Диттмер: для защиты от подвида омикрона ВА.2 нужно следовать текущим правилам

Профессор Диттмер: для защиты от подвида омикрона ВА.2 нужно следовать текущим правилам

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Для защиты от нового подвида омикрон-штамма коронавируса необходимо придерживаться общеизвестных рекомендаций по профилактике COVID-19, заявил в беседе c NBC профессор Университета Северной Каролины Дирк Диттмер.

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