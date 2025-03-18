NYT: Украина боится, что США могут поддержать вхождение Одессы в состав России

В Киеве обеспокоены тем, что США на фоне развития контактов с Россией и обсуждения урегулирования конфликта на Украине могут поддержать вхождение других частей Украины в состав России, в частности, порта Одесса.
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