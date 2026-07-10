Продажи подключаемых гибридов взлетели в России: названы марки–лидеры

За первые шесть месяцев 2026 года в России продали 30 730 новых подключаемых гибридов (PHEV). Эксперты агентства «Автостат», опираясь на данные АО «ППК», подсчитали, что это на 132% больше, чем годом ранее – тогда показатель составлял 13 252 штуки.