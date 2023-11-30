Вырастешь – узнаешь. Сексолог о половом воспитании, фригидных женщинах и удовольствии

Поговорили о том, что является нормой в сексе и с какими проблемами обращаются к сексологу С какого возраста нужно начинать половое воспитание, развивается ли зависимость от порнофильмов и можно ли оправдать измены несовпадением сексуального темперамента, в Международный день секса рассказала гостья "Переговорки" на amic.