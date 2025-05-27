Ксения Собчак, Софья Эрнст, Гоша Рубчинский, Эвелина Хромченко и Валерия Гай Германика на показе Walk of Shame

Вчера в московском Грибоедовском ЗАГСе прошёл первый за четыре года показ бренда Walk of Shame. В первом ряду собралась вся светская столица: Ксения Собчак соседствовала с Софьей Эрнст и Олегом Меньшиковым, также были Алёна Долецкая, Виктория Шелягова, Эвелина Хромченко, Валерия Гай Германика, Ксения Шипилова, Мария Миногарова, Наталья Гольденберг, Гоша Рубчинский, Саша Жаркова, Александр Рогов, Ксения Соловьёва, Маша Фёдорова, Миша и Китти и многие другие.