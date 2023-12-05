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Стоимость автозапчастей для расчета выплат по ОСАГО выросла на 7,4%

Средняя стоимость автомобильных запчастей, по которой рассчитываются выплаты по ОСАГО, выросла на 7,4% по сравнению с прошлым годом, сообщили "Известиям" в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА).

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