Техэксперт Биржевой: переполненная память замедляет работу смартфона

Со временем замедляется работа любого телефона, но это не повод его менять, как думают пользователи. Существует несколько эффективных способов, которые ускоряют производительность устройства и продлевают срок его службы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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