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Царьград

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Жена проехала с мужем на капоте в Краснодаре и получила штраф

Жена проехала с мужем на капоте в Краснодаре и получила штраф

В краевом центре накануне произошёл нестандартный семейный конфликт на улице Черкасской. В социальных сетях были опубликованы видеозаписи, зафиксировавшие, как иномарка движется по проезжей части, а на её капоте находится мужчина.

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