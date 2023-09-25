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Татьяна Навка: «Появление Романа Костомарова в шоу возможно. Он это прекрасно знает, а я всегда его жду»

«Конечно, появление Романа Костомарова в шоу возможно. Он это прекрасно знает, а я всегда его жду. Но еще нет предварительных сроков, когда это может случиться», – сказала Навка.

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