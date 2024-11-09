Смоленские власти подвели итоги ночной атаки БПЛА

Смоленская область попала под удар со стороны Вооруженных сил Украины в ночь на субботу, 9 ноября, противник задействовал беспилотные летательные аппараты, написал в Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин.
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