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Смоленские власти подвели итоги ночной атаки БПЛА

Смоленская область попала под удар со стороны Вооруженных сил Украины в ночь на субботу, 9 ноября, противник задействовал беспилотные летательные аппараты, написал в Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин.

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