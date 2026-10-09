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Царьград

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Агапкин рекомендовал мужчинам после 40 лет ежегодно сдавать анализ ПСА

Агапкин рекомендовал мужчинам после 40 лет ежегодно сдавать анализ ПСА

В программе «О самом главном» Сергей Агапкин отметил важность ежегодного анализа ПСА для мужчин старше 40 лет из-за возросшего риска рака предстательной железы.

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