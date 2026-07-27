PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

449 подписчиков

Владивостоку обещана хорошая, но пасмурная погода

Владивостоку обещана хорошая, но пасмурная погода

Обещанного ливня вчера вечером во Владивостоке не случилось (дождевой фронт прошёл южнее, чем ожидалось), но от этого не легче — до конца июля Приморский край будет находиться во власти полярного фронта и столкновения субтропической воздушной массы из Китая с холодной охотоморской.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии