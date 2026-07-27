Владивостоку обещана хорошая, но пасмурная погода

Обещанного ливня вчера вечером во Владивостоке не случилось (дождевой фронт прошёл южнее, чем ожидалось), но от этого не легче — до конца июля Приморский край будет находиться во власти полярного фронта и столкновения субтропической воздушной массы из Китая с холодной охотоморской.