История, традиции и запреты Дня святой мученицы Татианы, отмечаемого ежегодно 25 января Виталий Мороз25 января 2025 года в православном календаре отмечается День памяти святой мученицы Татьяны, которая пожертвовала своей жизнью за веру во Христа в Риме в начале эпохи раннего христианства.
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