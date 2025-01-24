История, традиции и запреты Дня святой мученицы Татианы, отмечаемого ежегодно 25 января Виталий Мороз25 января 2025 года в православном календаре отмечается День памяти святой мученицы Татьяны, которая пожертвовала своей жизнью за веру во Христа в Риме в начале эпохи раннего христианства.