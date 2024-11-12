В Калуге подорожает аренда муниципальной недвижимости

На сайте Горуправы опубликовали документ, согласно которому в скором времени подорожает арендная плата за муниципальную недвижимостьНа сайте Горуправы опубликовали документ, согласно которому в скором времени подорожает арендная плата за муниципальную недвижимость.
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