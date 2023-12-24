Поздравления и открытки с католическим Рождеством 25 декабря 2023 года Александр РезниченкоКрасивые, душевные поздравления с католическим Рождеством в этот день отправляют друзьям и близким католики всего мира.
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