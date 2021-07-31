Вечерняя Москва

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Иммунолог рассказал, каким пациентам не стоит проходить вакцинацию

Иммунолог рассказал, каким пациентам не стоит проходить вакцинацию

Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что существует категория людей, которым бы он лично не советовал бы делать прививку от новой коронавирусной инфекции.

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