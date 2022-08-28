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Ученые: Глобальное потепление ведет к усилению смертельной жары

Ученые: Глобальное потепление ведет к усилению смертельной жары

Как сообщает журнал Communications Earth & Environment, ученые Вашингтонского и Гарвардского университетов в ходе своих исследований выяснили, что глобальное потепление уже к концу XXI века может спровоцировать усиление смертельно опасной жары .

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