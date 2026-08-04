В Финляндии открыли первое в мире хранилище ядерных отходов на 100 тысяч лет

Финский центр радиационной и ядерной безопасности (STUK) выдал разрешение на эксплуатацию хранилища отработанного ядерного топлива Onkalo, построенного рядом с АЭС «Олкилуото» примерно в 240 км от Хельсинки.
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