НБА. Плей-офф. «Бруклин» крупно обыграл «Бостон», 34+10+7 от Дэвиса помогли «Лейкерс» одолеть «Финикс», «Даллас» снова был сильнее «Клипперс»

Во вторник, 25 мая, состоялись вторые матчи в трех сериях первого раунда плей-офф НБА. «Бруклин» Дюрэнта, Ирвинга и Хардена во второй раз обыграл на своей площадке «Бостон» Тейтума, который не смог доиграть до конца из-за попадания пальца в глаз.