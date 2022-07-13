На цьому супутниковому знімку від Planet Labs PBS показано наслідки українського удару по російському складу боєприпасів у Новій Каховці, Україна, 12 липня 2022 року Україна заявила про знищення російського складу боєприпасів у Херсонській області Київ заявив, що удару було завдано після отримання американських реактивних систем залпового вогню HIMARS Українська влада заявила, що 52 росіянина […] Сообщение Україна заявила про знищення російського складу боєприпасів у Херсонській області появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.