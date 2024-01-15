В Самаре случилось ДТП с участием двух автобусов. Об этом доложили в местном ГИБДД. «На данный момент установлено, что водитель автобуса „МАЗ“ маршрута № 67, двигаясь по Московскому шоссе, не уступил дорогу автобусу, следовавшему по маршруту № 66.