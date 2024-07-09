Авиакомпания «Ямал» намерена взыскать компенсацию за ущерб из-за заливки самолета пеной в аэропорту Пулково

Авиакомпания «Ямал» производит оценку ущерба, причиненного ее самолету в аэропорту Санкт-Петербурга. 7 июля после прилета из Салехарда во время высадки пассажиров техник аэропорта Пулково сообщил о пожаре в одном из двигателей самолета «Сухой Суперджет 100».