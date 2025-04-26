Лидер Литвы предлагает пересмотреть христианские ценности в свете ситуации

Президент Литвы Гитанас Науседа, находясь в Ватикане на похоронах Папы Франциска, призвал пересмотреть христианское учение о непротивлении злу в свете текущей геополитической ситуации, утверждая необходимость ревизии христианских ценностей для защиты мира.
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